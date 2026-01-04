Dovbyk Napoli, il giocatore è stato offerto ai partenopei. La mossa di Manna e la posizione degli azzurri sull’ucraino

Dovbyk Napoli, l’affare resta possibile anche se per il momento il club partenopeo si sta prendendo del tempo per decidere. I dettagli

Il futuro di Lorenzo Lucca a Napoli appare sempre più incerto. L’attaccante italiano non è riuscito a conquistare la piena fiducia di Antonio Conte e, nelle ultime settimane, il suo impiego in maglia azzurra si è ridotto in modo significativo. Una situazione che pesa sul morale del calciatore, desideroso di dimostrare il proprio valore all’interno di un progetto ambizioso come quello partenopeo, ma che allo stesso tempo lo spinge a guardarsi intorno per valutare possibili alternative in vista del prossimo futuro.

Prima di prendere una decisione definitiva su una possibile cessione di Lucca, il Napoli è però chiamato a individuare un sostituto all’altezza. Il reparto offensivo, infatti, necessita di rinforzi affidabili, soprattutto alla luce delle condizioni fisiche non ancora ottimali di Romelu Lukaku, che non garantisce continuità dal punto di vista atletico. Il direttore sportivo Giovanni Manna è quindi al lavoro per consegnare ad Antonio Conte un attaccante centrale capace di alternarsi o affiancarsi a Rasmus Hojlund, ormai diventato un punto fermo dell’attacco azzurro e considerato intoccabile nello scacchiere tattico del tecnico salentino.

In questo contesto si inserisce il nome di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, attualmente in forza alla Roma, è stato proposto al Napoli come possibile soluzione per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, l’ipotesi Dovbyk Napoli non scalda particolarmente né la dirigenza né Antonio Conte. Il rendimento del centravanti giallorosso, finora al di sotto delle aspettative, ha generato più di una perplessità, e al momento l’operazione viene considerata con una certa freddezza. Il Napoli, infatti, non vuole correre rischi e punta su profili che offrano maggiori garanzie dal punto di vista tecnico e mentale.

Secondo indiscrezioni, Giovanni Manna starebbe seguendo con grande attenzione un “Mister X” proveniente dal campionato inglese. Un nome top secret, ancora non svelato, che potrebbe rappresentare la vera sorpresa del mercato azzurro. La Premier League resta una miniera di talenti e il Napoli potrebbe pescare proprio da lì l’attaccante ideale per il progetto di Conte.

Parallelamente, il possibile addio di Noa Lang potrebbe aprire un altro fronte di mercato. In caso di cessione dell’esterno offensivo, Manna potrebbe valutare l’ingaggio di un’ala sinistra di spessore internazionale. Tra i nomi che circolano c’è anche quello di Federico Chiesa, profilo che piace per qualità, esperienza e capacità di incidere nei big match. Il mercato del Napoli, dunque, è in pieno fermento, con Dovbyk Napoli che resta solo una delle tante ipotesi sul tavolo.