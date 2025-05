Dovbyk: «Do sempre il massimo in Campo, so cosa il mister si aspetta da me»

Le parole di Artem Dovbyk, attaccante della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi in casa contro la Fiorentina

Artem Dovbyk ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

APPLAUSI DELL’OLIMPICO – «È uno stadio fantastico, i tifosi sono fantastici, ci sostengono tutta la partita. Per me è importante godermi il momento e aiutare la squadra. 3 punti molto importanti».

RANIERI DICE CHE DA LUI SI ASPETTA DI PIU’ – «Lo capisco, tutti vogliono di più da me. Io provo a dare il massimo in campo, a volte va bene, a volte no, ma è il calcio. Io cerco di migliorarmi».