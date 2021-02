Dragusin Juve, c’è l’accordo per il rinnovo di contratto: a breve la firma

Accordo trovato tra Dragusin e la Juve per il rinnovo di contratto del giovane difensore: a breve la firma del bianconero

La Juve non perderà a zero Radu Dragusin. Il giovane difensore bianconero, in scadenza a giugno 2021, ha trovato l’accordo con il club per il prolungamento di contratto.

Come raccolto dalla redazione di Juventusnews24.com, a breve arriverà la firma del centrale: il suo futuro è ancora in bianconero.