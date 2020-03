Ds Lipsia: «Futuro Werner? Non conosciamo risorse degli altri club»

Le dichiarazioni del direttore sportivo del RB Lipsia sul destino di Timo Werner, al centro di diverse voci di mercato

Il contraccolpo economico subito dalle società europee a causa del Coronavirus potrebbe favorire la permanenza di Werner al Lipsia. A spiegarlo è il ds del club, Markus Krösche, nel suo intervento a Sport 1.

«Futuro Werner? Tutto è possibile. Non sappiamo come si svilupperà il mercato dei trasferimenti. Stiamo guardando dentro una palla di vetro molto nebbiosa. Non sappiamo quali siano le nostre risorse e quanto avranno a disposizione gli altri club. L’Inghilterra ha gli stessi problemi che abbiamo noi. Non ci sarebbe da stupirsi se i valori attuali rimanessero stabili nei prossimi sei mesi».