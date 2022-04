Dumfries, le big alla finestra: la richiesta dell’Inter per l’esterno

I nerazzurri fissano il prezzo per Dumfries: alla finestra anche il Bayern Monaco. L’Inter non intende rinunciarci, ma il mercato…

Una stagione che, inevitabilmente, ha attirato sull’ex PSV Eindhoven le attenzioni dei grandi club europei. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, in prima fila ci sarebbero Bayern Monaco e Tottenham, che lo starebbero monitorando con grande attenzione.

L’Inter, però, non lo lascerebbe partire per meno di 35-40 milioni di euro, che garantirebbero ai nerazzurri un’ottima plusvalenza, visti i 12,5 milioni (più 2,5 di bonus) per portarlo a Milano.