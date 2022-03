Dybala Barcellona, Xavi blocca tutto: lo considera sopravvalutato

Dybala Barcellona, il club blaugrana di tira indietro! Lo considerano “sopravvalutato”, ecco le novità sul futuro dell’attaccante

Secondo quanto riferito da El Nacional, il Barcellona potrebbe non affondare il colpo per Paulo Dybala, che in estate lascerà la Juve a parametro zero. I catalani, infatti, non lo riterrebbero una priorità di mercato.

Anzi, c’è di più: Xavi, tecnico dei blaugrana, considererebbe Dybala un “sopravvalutato”. Per questo motivo, le opzioni per la Joya restano Inter, Atletico Madrid e Tottenham al momento.