Dybala: «CR7? Non è quel che sembra» – VIDEO

L’attaccante della Juventus Dybala ha parlato del rapporto con Cristiano Ronaldo: «Non è quel che sembra» – VIDEO

Paulo Dybala ha svelato un retroscena su Cristiano Ronaldo: «Non è come sembra, quella figura smargiassa. Una volta eravamo in viaggio e mi sono seduto vicino a lui e gli ho detto che in Argentina lo odiavamo per il suo modo di essere e camminare».

«Però ho ammesso che mi aveva sorpreso perché avevo trovato in lui qualcosa di diverso. Lui ha risposto che è abituato alle critiche», ha concluso l’attaccante argentino della Juventus.