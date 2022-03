Dybala, dove vai? In Spagna non sono convinti del talento argentino e lo considerano sopravvalutato

Se è vero che, probabilmente, il futuro di Paulo Dybala non sarà in Italia. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, in Spagna non sono così convinti del suo talento.

Vari organi di stampa spagnoli lo vedono come sopravvalutato. El Nacional ha riportato addirittura una bocciatura da parte di Xavi.