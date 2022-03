Dybala Juve, il futuro della Joya non sarà in Italia

Dybala Juve, tra le varie opzioni per il futuro ce n’è una che si sta facendo largo nelle ultime ore: pressing di un compagno di Nazionale

Il futuro di Dybala alla Juventus è terminato dopo il mancato rinnovo di contratto. Ora per l’argentino si aprirà una nuova vita calcistica in estate.

Futuro che non sarà in Italia per Paulo, cercato dall’Inter, ma andrà in Spagna. Rodrigo De Paul sta cercando di convincere il compagno di Nazionale ad accettare le avance dell’Atletico Madrid. Lo riporta Tuttosport.