Dybala Inter congelata: il Milan può scattare con RedBird. Derby di mercato per l’argentino

Inter e Milan stanno giocando un autentico derby per assicurarsi a zero le prestazioni di Paulo Dybala. Il tempo però passa e nel clan della Joya inizia a serpeggiare un po’ di nervosismo. La prospettiva nerazzurra non è svanita e resta la prima opzione ma l’attesa non può essere infinita. I soldi richiesti, oltre all’entità del bonus alla firma, hanno momentaneamente portato su un binario morto il dialogo con l’Inter. Da parte loro, i nerazzurri hanno già offerto a Dybala un contratto da 6 milioni di euro, legando uno di quei 6 a un 50% di presenze minime di Paulo. Si potrebbe trovare la quadra – magari inserendo una clausola che tuteli entrambi – ma al momento è l’arrivo di Lukaku ad aver congelato Dybala.

Il Milan osserva sornione ma può scattare dopo i rinnovo di Maldini e Massara. Il club rossonero investirà gran parte del budget estivo in un 10 e Paulo potrebbe diventare il simbolo perfetto del nuovo corso RedBird. Il problema è sempre quello dei costi, col Milan che non vuole sforare il tetto dei 4 milioni più bonus. Ma se l’Inter si tirasse indietro allora i rossoneri andrebbero in pole, giocando a partita a prezzi ridotti. A quel punto starebbe al giocatore “accontentarsi”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.