Dybala Inter, chiusura in dubbio? Lukaku e non solo: cosa blocca l’affare

Dybala Inter, in dubbio la chiusura tra l’argentino e il club nerazzurro? Lukaku e non solo, ecco perchè non c’è l’annuncio

L’Inter sta per chiudere l’affare per riportare Lukaku in nerazzurro. Resta da capire, però, se il belga sarà l’unico rinforzo in avanti.

In base a quanto riferito da Sky Sport 24, infatti, per Dybala molto dipenderà dalla volontà di Marotta e della dirigenza interista di voler compiere un passo in avanti verso le richieste dell’argentino, con cui ancora non c’è una vera e propria intesa.