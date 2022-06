Dybala Inter, incontro tra le parti per discutere sull’arrivo

L’Inter incontrerà l’entourage di Paulo Dybala per fare il punto sulla trattativa: i nerazzurri sperano di affondare il colpo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in programma questa settimana un incontro tra l’entourage di Paulo Dybala e l’Inter per discutere l’arrivo dell’attaccante argentino in nerazzurro.

Il Club vuole affondare il colpo per l’argentino e c’è da capire la fattibilità dell’operazione. Da valutare tutte le condizioni: dalle cessioni per liberare spazio, fino alla possibilità di prendere sia lui sia Lukaku oppure solo uno dei due.