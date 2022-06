Dybala Inter, la chiusura dopo le cessioni di Vidal e Sanchez

L’Inter è in pole per Paulo Dybala: offerta di contratto già pronta. Per chiudere l’affare mancano le cessioni di Vidal e Sanchez

Paulo Dybala potrebbe presto indossare la maglia dell’Inter. I nerazzurri sono in pole per l’acquisto del talento argentino: l’offerta del club è di 3 anni più l’opzione di rinnovo per il quarto.

C’è, però, un dettaglio da tenere in considerazione, come riferito dal giornalista Nicolò Schira con un tweet. La Joya e l’agente Antun sono in attesa delle partenze di Vidal e Sanchez per chiudere la trattativa.