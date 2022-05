Dybala Inter, l’argentino è stato chiaro: cosa sta aspettando

Dybala è stato chiaro sul suo futuro: l’attaccante argentino aspetta solo questo dall’Inter. Le ultime sulla sua situazione

Lunedì sera il suo saluto aveva commosso tutti i tifosi della Juventus presenti allo Stadium e non solo. Ora per Dybala è pronto un nuovo capitolo della sua carriera, probabilmente non lontano da Torino.

Secondo Alfredo Pedullà, infatti, Dybala vorrebbe restare in Italia e al momento aspetta solo la chiamata dell’Inter. L’argentino aprirà alla pista estera solo se si dovessero chiudere le porte dell’Italia.