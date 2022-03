Dybala Inter, Marotta vuole farne il “Re di Milano”. Ma va ceduto Lautaro

Dopo l’addio alla Juventus, Paulo Dybala potrebbe riabbracciare Marotta all’Inter che sarebbe pronto a farne il “Re di Milano”

I prossimi saranno mesi caldi per il futuro di Paulo Dybala, ancora in cerca di un club dopo il clamoroso divorzio dai bianconeri, che hanno deciso di liberarlo a parametro zero non rinnovandogli il contratto. Secondo Tuttosport, chi conosce bene la Joya sa della sua volontà di restare in Italia.

Ecco quindi farsi sempre più viva l’ipotesi Inter, con Marotta pronto a fare del giocatore il “re di Milano”, prendendosi allo stesso tempo una rivincita sul suo ex club. Per far si che ciò avvenga, i nerazzurri dovrebbero prima cedere Lautaro, nel mirino dell’Atletico (altro club sulle tracce del numero 10 juventino tra l’altro). Sempre vive comunque le ipotesi Premier, con il Tottenham in prima fila in caso di qualificazione Champions e Arsenal e City a seguire, e PSG.