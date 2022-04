Dybala lascia la Juve, nuova clamorosa possibilità per il numero 10 argentino. Ecco dove potrebbe portarlo il mercato

Una nuova pretendente dalla Premier League per Paulo Dybala della Juve. La Joya potrebbe trasferirsi oltremanica alla corte del Newcastle.

Agli inglesi non manca il budget per poter accontentare le richieste del numero 10, come riportato da ESPN, ma basterà per convincere l’argentino?