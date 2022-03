Dybala Juventus, in bianconero sono tutti convinti di una cosa: le ultime

Dopo il rinvio dell’incontro con l’agente di Dybala, si sono fatte insistenti le voci di un possibile addio alla Juventus della Joya: la situazione

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione su Paulo Dybala, dopo che l’incontro per il rinnovo in programma ieri è slittato alla prossima sosta di campionato.

Molti addetti ai lavori, scrive il quotidiano torinese, sono convinti che Dybala non si muoverà dalla Juve, visto che avrebbe potuto già firmare altrove a febbraio. Anche perché non sarebbero stati effettuati molti sondaggi nei suoi confronti: il Barcellona è orientato su altri fronti, mente l’Inter non è convinta delle sue condizioni fisiche.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24