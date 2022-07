Dybala, la Roma torna in pressing

La Roma non molla la pista Dybala. L’argentino intanto è a Torino per fare il punto sulle offerte sul tavolo

Giorni intensi sulla tratta Roma-Torino. Da una parte la Juve aspetta l’offerta del Bayern Monaco per de Ligt per poi andare con decisione su Zaniolo.

Dall’altra parte la Roma non molla il corteggiamento di Dybala, che andrebbe a rimpiazzare Zaniolo. L’argentino è in questi giorni a Torino, come riportato da Repubblica per fare il punto sulle offerte e iniziare la preparazione. Anche la questione economica ora non sembra più uno scoglio insormontabile: c’è una base di intesa sulla cifra di 6 milioni di euro, con bonus non così facilmente raggiungibili, e le pretese sulle commissioni – tema caro ai Friedkin – si sono sensibilmente abbassate.