Juventus, il Bayern Monaco a un passo dal chiudere per De Ligt: cosa manca

Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco sarebbe vicino a chiudere il colpo De Ligt, manca solo un ultimo tassello

Il blitz di Hasan Salihamidzic, avvenuto nella giornata di ieri, ha dato i frutti sperati, con il Bayern Monaco ad un passo dall’acquisto di Matthijs de Ligt. Ne è sicuro Tuttosport, che riporta gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del centrale olandese.

Il difensore Oranje ha ribadito ancora alla Juventus di voler cambiare aria e il club lavora per accontentarlo, ma alle sue condizioni. Non c’è ancora la chiusura con i bavaresi semplicemente perché non sono ancora arrivate offerte da 90 milioni di euro (cifra minima richiesta), ma con uno sforzo in più da parte dei tedeschi su cifra fissa e bonus, si potrebbe arrivare presto all’attesa fumata bianca.

