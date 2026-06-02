Juventus, il mercato si tinge di “Fattore K”: da Kluivert a Cambiaso tra entrate e uscite. Occhio alle mosse dei bianconeri

Il mercato della Juventus sembra caratterizzarsi sempre più dal cosiddetto Fattore K, con una lettera ricorrente nei rinforzi che la società vorrebbe regalare a Spalletti. In difesa, il fedelissimo Kim; a centrocampo, il veterano vincente Koke; in attacco, il tanto desiderato Kolo Muani. Ora, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella lista dei desideri della società bianconera si inserisce anche Justin Kluivert, esterno offensivo pronto a candidarsi per la trequarti juventina.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Kluivert ha già vissuto una parentesi in Serie A con la maglia della Roma, esperienza non memorabile, ma la sua carriera negli ultimi tre anni ha registrato una svolta. Dopo diversi prestiti tra Lipsia, Nizza e Valencia, il vero salto è arrivato con il Bournemouth, che nell’estate 2023 lo ha acquistato per 11 milioni. Lì, con Iraola, Kluivert è stato valorizzato come trequartista, esaltando inserimenti, progressione e senso del gol. Il verdetto del campo non ha tardato: oltre dieci reti stagionali e la convocazione ai Mondiali con l’Olanda, nonostante un’operazione al ginocchio che ne aveva limitato parzialmente l’impiego.

Nel frattempo, sul fronte uscite, la Juventus valuta il sacrificio di Andrea Cambiaso, esterno sinistro che ha attirato interesse internazionale. La necessità di autofinanziare le operazioni in entrata e di incrementare il budget per nuovi innesti porta la dirigenza a considerare l’offerta migliore per l’ex Genoa. Secondo la stampa, il Chelsea monitora con decisione il laterale, in caso di addio di Marc Cucurella, mentre anche il Barcellona ha effettuato sondaggi nelle scorse settimane. La duttilità tattica e l’intelligenza calcistica di Cambiaso lo rendono adatto a diversi schemi, e la società catalana continua a osservare la situazione con attenzione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Al momento, la Juventus non ha preso decisioni definitive: la strategia alla Continassa verrà delineata in base all’entità economica delle offerte che arriveranno nelle prossime settimane. La società è pronta a valutare ogni proposta ritenuta irrinunciabile, reinvestendo immediatamente il capitale in rinforzi mirati per completare il progetto tecnico di Spalletti.

In questo scenario, il mercato della Juventus si muove tra conferme di talenti, possibili partenze e l’inserimento di profili come Kluivert, pronti a diventare protagonisti di un club intenzionato a rafforzare ogni reparto. La combinazione tra giovani emergenti, giocatori già affermati e una gestione oculata del budget sarà fondamentale per affrontare la prossima stagione con ambizioni nazionali ed europee.