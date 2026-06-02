Venezia pronto a infiammare il mercato: obiettivo Ché Adams in attacco, in difesa spunta un nome dall’Olanda

Venezia infiammerà il mercato estivo grazie a questi colpi. Quali sono i nomi nel mirino del club lagunare

Il mercato è pronto a entrare nel vivo e il Venezia, fresco di una meritata e ampiamente festeggiata promozione in Serie A, è già al lavoro per costruire una rosa estremamente competitiva. La dirigenza lagunare è alla ricerca di innesti di spessore per affrontare al meglio le insidie della nuova categoria. Tra i vari nomi appuntati sul taccuino degli operatori di mercato spiccano due profili ben precisi: per il fronte offensivo l’obiettivo è Ché Adams, attuale centravanti di proprietà del Torino, mentre per puntellare il pacchetto arretrato gli occhi sono puntati su Anselmo García MacNulty, in uscita a parametro zero dal PEC Zwolle.

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Un centravanti d’esperienza per il reparto avanzato

Per quanto riguarda la zona nevralgica dell’attacco, la compagine veneta ha individuato nell’esperto bomber scozzese un potenziale leader tecnico. Al momento, stando agli ultimi aggiornamenti di Luca Cilli di Sportitalia, non è stato ancora avviato alcun contatto ufficiale con la società piemontese, attuale detentrice del suo cartellino. Tuttavia, le indiscrezioni confermano che l’attaccante britannico sia un elemento estremamente gradito all’area scouting arancioneroverde. La sua indiscussa fisicità, l’abitudine a giocare sotto grande pressione e il suo innato senso della posizione potrebbero rivelarsi pedine fondamentali per le ambizioni di mantenimento della categoria della squadra neopromossa. Il club cerca infatti un finalizzatore scafato per non farsi trovare impreparato al cospetto delle corazzate del prossimo campionato nazionale.

Un colpo a parametro zero per blindare la retroguardia

Spostando l’attenzione sulla difesa, il sodalizio del Penzo segue con vivissimo interesse il promettente marcatore di origini irlandesi secondo Sky. Il roccioso centrale mancino classe 2003 rappresenta un’opportunità di contrattazione decisamente ghiotta sotto il profilo economico, poiché si svincolerà senza alcun costo di cartellino al termine del proprio accordo. L’addio arriverà dopo aver messo in cascina tre ottime e continue annate disputate nel massimo torneo dei Paesi Bassi. Nel corso della sua militanza con la maglia della formazione olandese, l’atleta ha evidenziato una maturazione tattica costante. Le sue doti atletiche e la qualità in fase di impostazione dal basso lo rendono un candidato ideale per affrontare con personalità l’impegnativo e prestigioso palcoscenico tricolore.

Le strategie per la nuova stagione

L’approdo nei vertici calcistici della penisola impone ai piani alti societari scelte strategiche oculate e investimenti mirati. L’intento primario del management è quello di consegnare alla guida tecnica un organico duttile e pronto a dare battaglia fin dalle battute iniziali della nuova annata. Se i sondaggi dovessero materializzarsi in veri e propri accordi formali, un eventuale doppio innesto di questa caratura rappresenterebbe un messaggio di grande ambizione lanciato a tutte le dirette concorrenti. I tifosi restano in trepidante attesa per i prossimi sviluppi.