Allegri al Napoli, ci siamo quasi: nelle prossime ore la separazione dal Milan! Le prossime tappe verso l’ufficialità dell’operazione

Dopo giorni di trattative, indiscrezioni e confronti sulla risoluzione del contratto, Massimiliano Allegri sembra ormai a un passo dal chiudere definitivamente il suo capitolo con il Milan. L’allenatore livornese, esonerato dalla società rossonera la scorsa settimana, dovrebbe trovare nelle prossime ore l’accordo definitivo per separarsi formalmente dal club di via Aldo Rossi, sistemando gli ultimi dettagli burocratici.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Con la formalizzazione della separazione, Allegri potrà legarsi ufficialmente al Napoli, con cui avrebbe già raggiunto da tempo un’intesa di massima insieme al presidente Aurelio De Laurentiis. La società partenopea punta a capitalizzare l’esperienza e la conoscenza tattica del tecnico toscano per costruire un progetto tecnico ambizioso in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti nel corso di un intervento su Sky Sport 24, la giornata di domani potrebbe essere particolarmente importante non solo per la firma del nuovo contratto, ma anche per avviare la programmazione concreta del futuro del Napoli. È infatti previsto un incontro tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna, nel quale verranno affrontati i primi temi legati al mercato estivo, con l’obiettivo di delineare le strategie per rinforzare la rosa e consolidare il progetto tecnico.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Tra i nomi che potrebbero finire sul tavolo c’è anche quello di Adrien Rabiot, centrocampista molto stimato da Allegri, già allenato con ottimi risultati in passato. Il club partenopeo cerca così di anticipare i tempi, gettando le basi per una stagione competitiva e organizzando al meglio la campagna acquisti.

In un Milan ancora alle prese con una fase di profonda riorganizzazione e con la necessità di ridefinire la propria struttura tecnica e dirigenziale, il Napoli prova a muoversi con decisione. Allegri rappresenta per i campani la figura ideale per riportare la squadra a livelli di competitività elevata, sia in Serie A sia nelle competizioni europee, con un approccio pragmatico e orientato ai risultati.

La conclusione del rapporto con il Milan e l’avvio dell’esperienza partenopea segna così un passaggio cruciale nella carriera di Allegri e apre ufficialmente il nuovo ciclo tecnico del Napoli, destinato a caratterizzare la stagione 2026/2027.