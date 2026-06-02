Baldini alla vigilia di Lussemburgo Italia: «Gruppo stupendo, Donnarumma e Pio Esposito mi hanno sorpreso». Le parole del ct azzurro

L’Italia Under 21 si prepara alle amichevoli in programma nel mese dei Mondiali, con la prima sfida contro il Lussemburgo. Il match si disputerà mercoledì 3 giugno alle 20.45 in casa dei biancorossi. Alla vigilia dell’incontro, il Commissario Tecnico Silvio Baldini ha parlato a Sky Sport delle sensazioni legate a un gruppo così giovane e del futuro della Nazionale.

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Le sensazioni del CT – Baldini ha sottolineato l’emozione provata sin dall’arrivo a Coverciano: «Sì, l’emozione c’è stata prima di arrivare a Coverciano, in quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite. Una volta messo piede a Coverciano era inutile farsi prendere da certe emozioni, ora dobbiamo giocare. I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo ma lo sapevo perché ce l’ho in mano da quasi un anno. Siamo rimasti veramente sorpresi dall’atteggiamento di Donnarumma e Pio Esposito che si sono messi a disposizione e hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati. Vederli così umili e allo stesso livello degli altri è bellissimo».

Il CT ha poi aggiunto: «Normale che ci sia emozione, le emozioni sono quelle che danno un senso alla tua vita, alla tua parte spirituale. Senza emozioni che persona sei? La tua sensibilità di fa vivere la tua vita al massimo, ma senza emozioni non esisti».

Futuro della Nazionale – Baldini ha evidenziato come il gruppo possa rappresentare una base solida per il futuro azzurro: «Secondo me c’è tanto in questo gruppo, perché sono giocatori bravissimi, che già giocano in Serie A e sono nel momento in cui possono esplodere, come successo a Palestra e a Pisilli, che sono entrati nel grande calcio e facevano parte del nostro gruppo».

Con questa rosa, Baldini punta a valorizzare i giovani talenti italiani, integrando giocatori già affermati in Serie A con promesse emergenti, per costruire un progetto di lungo termine. La partita contro il Lussemburgo rappresenta dunque un banco di prova per testare la maturità dei ragazzi, il loro atteggiamento in campo e la capacità di rispondere alle sfide internazionali.

Le amichevoli saranno un’occasione anche per monitorare il percorso di crescita dei giovani, consolidando una base tecnica e tattica sulla quale costruire il futuro della Nazionale italiana.