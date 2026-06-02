Dumfries vuole il Real Madrid, contatti con gli agenti! Bastano 20 milioni per l’addio all’Inter: la situazione sul futuro dell’olandese

Emergono ulteriori dettagli riguardo al futuro di Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, e alla sua clausola rescissoria. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la reale clausola che permetterebbe il trasferimento dell’olandese non è di 25 milioni di euro, come ipotizzato in precedenza, ma ammonta a 20 milioni.

Il giocatore è finito nel mirino di diversi top club europei. Il Real Madrid sembra in vantaggio e ha già avviato contatti con gli agenti di Dumfries per valutare un possibile trasferimento nella capitale spagnola. Il club madrileno rappresenta al momento la priorità del calciatore, almeno stando alle informazioni trapelate.

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Anche il Liverpool resta un club fortemente interessato all’esterno nerazzurro, confermando il proprio interesse nonostante l’addio di Arne Slot. Dumfries, grazie alla sua fisicità, capacità di spinta e duttilità sulla fascia, continua a essere uno dei profili più ricercati per rinforzare i reparti esterni di grandi squadre europee.

L’Inter monitora la situazione con attenzione, consapevole che la clausola rescissoria relativamente contenuta potrebbe agevolare il passaggio di Dumfries in caso di offerta concreta da parte dei club interessati. La prossima finestra di mercato sarà quindi determinante per definire il futuro dell’olandese.