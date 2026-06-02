Marco Silva è il nuovo allenatore del Benfica: addio al Fulham e ritorno in patria dopo 10 anni. Sostituirà Mourinho

Marco Silva è il nuovo allenatore del Benfica: lascia il Fulham e torna in patria dopo 10 anni. Sostituisce Mourinho

Il Benfica ha sciolto definitivamente le riserve e ha individuato l’uomo a cui affidare la guida della prima squadra per la prossima stagione. L’intesa tra le parti è ormai totale: Marco Silva è pronto a diventare il nuovo allenatore della gloriosa società di Lisbona, chiudendo ufficialmente il suo capitolo in Inghilterra alla guida del Fulham. Un’operazione di assoluto spessore, che riporta in patria uno dei tecnici portoghesi più stimati dell’intero panorama calcistico continentale. Lo riferisce Fabrizio Romano.

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Un contratto a lungo termine e la voglia di lottare per i titoli

Il manager lusitano ha dimostrato fin dal primissimo contatto di credere fermamente nel nuovo progetto sportivo che gli è stato prospettato dalla dirigenza. Pur di sedersi sulla prestigiosa panchina dell’Estádio da Luz, infatti, Marco Silva ha accettato di compiere un notevole sacrificio personale, riducendo lo stipendio che percepiva in Premier League. La sua è una scelta di carriera inequivocabile: la priorità assoluta in questo momento storico è quella di tornare a lottare per i titoli nazionali e internazionali, misurandosi costantemente con la pressione e l’ambizione di una piazza che esige la vittoria.

La dirigenza biancorossa, per blindare il proprio condottiero e pianificare un ciclo duraturo, ha formalizzato un contratto fino a giugno 2028, arricchito da una opzione fino al 2029. Una garanzia di stabilità ritenuta fondamentale per riprogrammare il futuro tecnico del club.

Il suggestivo ritorno in Portogallo dopo 10 anni

Questa firma rappresenta uno snodo cruciale nel percorso professionale del tecnico. Si tratta, infatti, di un emozionante ritorno in Portogallo dopo 10 anni di lontananza. Dopo i brillanti esordi in terra lusitana all’inizio dello scorso decennio (culminati con la vittoria della Taça de Portugal sulla panchina dello Sporting CP), Silva aveva intrapreso una lunga avventura all’estero. Dalla parentesi in Grecia fino alle molteplici esperienze in Gran Bretagna, ha maturato un bagaglio di conoscenze di altissimo profilo, consolidando le sue competenze tattiche.

La regia societaria: Rui Costa e Mario Branco

Dietro le quinte di questo affare c’è una chiara e precisa strategia societaria. Il profilo dell’ex tecnico dei Cottagers è stato fortemente voluto da Rui Costa e Mario Branco. Il presidente delle Águias e il direttore sportivo hanno lavorato in grande sinergia, operando sotto traccia per convincerlo a sposare la causa. In lui hanno individuato il leader ideale per mentalità, carisma e identità di gioco. Con questo clamoroso innesto, il Benfica lancia un messaggio inequivocabile alle dirette concorrenti per la conquista della prossima Primeira Liga.