Calciomercato Atalanta: Scamacca blindato, scatta il rinnovo. Le mosse di Giuntoli e Sarri

Calciomercato Atalanta: Scamacca è stato blindato con il rinnovo automatico. Le mosse di Giuntoli e Sarri per l’attaccante italiano

Il calciomercato entra nel vivo e l’Atalanta lancia un segnale inequivocabile a tutte le pretendenti: Gianluca Scamacca non si tocca. La società bergamasca è infatti fermamente determinata a blindare il futuro del proprio centravanti, respingendo con forza le mire dei top club interessati a strapparlo alla Dea.

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L’assalto della Roma di Gasperini

Tra le squadre più attive sulle tracce dell’attaccante spicca in modo particolare la Roma, fresca di un’entusiasmante qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Sulla panchina giallorossa siede attualmente quel Gian Piero Gasperini che a Bergamo ha lavorato con estremo profitto proprio con il centravanti nerazzurro, arrivando a conquistare insieme una storica e indimenticabile Europa League. L’attuale tecnico romanista è alla ricerca di un’altra punta centrale di peso da affiancare al confermatissimo Donyell Malen, e il nome del bomber azzurro classe 1999 — che ha iniziato il suo percorso a livello giovanile proprio nel vivaio capitolino — era in cima alla lista dei desideri.

Tuttavia, le recenti indiscrezioni rivolte verso un suo possibile e suggestivo ritorno nella Capitale non hanno trovato conferme concrete e, soprattutto, si sono infrante contro il muro eretto dalla dirigenza orobica, assolutamente contraria a cedere il giocatore.

Il nuovo progetto: da Cristiano Giuntoli a Maurizio Sarri

La ferrea volontà dell’Atalanta è infatti quella di non perdere in alcun modo uno degli elementi più importanti, incisivi e carismatici della propria rosa. La squadra si appresta a vivere un profondo rinnovamento: la società ripartirà dalle competenze del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, mentre per la guida tecnica è atteso a breve l’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Le nuove figure chiave del progetto hanno condiviso una visione unanime: il nuovo ciclo atalantino vuole e deve ripartire proprio dal centravanti romano.

È scattato il rinnovo automatico del contratto

Per spegnere definitivamente ogni voce e allontanare i corteggiamenti esterni, la dirigenza ha deciso di passare immediatamente alle vie di fatto. Nei giorni scorsi, infatti, il club bergamasco ha provveduto a blindare il proprio numero 9: è scattata l’opzione di rinnovo automatica presente nell’accordo del calciatore. Il contratto di Scamacca, che era originariamente in scadenza a giugno 2027, è stato così prolungato formalmente per un’altra stagione. Una mossa strategica e tempestiva che blinda il bomber, rassicura il neo mister Sarri e spegne sul nascere le speranze di mercato della Roma.