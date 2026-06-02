Il Real Madrid brucia la concorrenza per Ibrahima Konaté: accordo verbale per il colpo a zero in difesa! Resta solo questo ostacolo da superare

Real Madrid ha messo le mani su Ibrahima Konaté: accordo verbale per il difensore, che arriva a parametro zero dal Liverpool

Il calciomercato estivo del Real Madrid si infiamma improvvisamente con una mossa strategica destinata a blindare e rinforzare in modo massiccio il reparto arretrato dei Blancos. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla penisola iberica delineano infatti uno scenario clamoroso per la difesa madridista, confermando l’infinita ambizione del club di costruire una rosa sempre più dominante in campo internazionale.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il patto con il difensore: pronto un contratto quadriennale

Secondo quanto riportato in esclusiva dal noto giornalista spagnolo Marcos Benito, la dirigenza spagnola avrebbe già raggiunto un accordo verbale con Ibrahima Konaté. Il possente difensore centrale francese, leader del Liverpool e pilastro della nazionale transalpina, sembra aver scelto definitivamente la capitale spagnola come prossima tappa fondamentale per la sua prestigiosa carriera. Le parti in causa avrebbero delineato in maniera approfondita le basi per un importante contratto quadriennale, un impegno a lungo termine che testimonia la totale fiducia della società nelle qualità fisiche, nell’esperienza europea e nell’assoluta affidabilità tattica del giocatore.

Il nodo politico: l’attesa per Florentino Pérez

Tuttavia, l’ufficialità della transazione e la tanto attesa firma sui documenti non sono affatto imminenti, ma rimangono strettamente vincolate a una condizione societaria interna ben precisa e insindacabile. La ratifica formale dell’intera operazione, infatti, avverrà in via esclusiva a seconda di se e quando Florentino Pérez sarà rieletto alla massima guida direttiva del club. Le elezioni presidenziali rappresentano da sempre uno snodo cruciale per la pianificazione sportiva e finanziaria dei Galacticos, e l’acquisto del possente centrale difensivo è considerato uno dei colpi strategici fondamentali legati alla continuità del progetto sportivo dell’attuale e storica presidenza.

Il fascino del Bernabéu spegne le sirene arabe

Un dettaglio di estrema rilevanza, che rende questa delicata trattativa ancora più affascinante e indicativa delle ambizioni del calciatore, riguarda le recenti scelte personali del ragazzo. Pur di garantirsi l’opportunità unica di vestire la leggendaria camiseta blanca e calcare da protagonista il glorioso prato del Santiago Bernabéu, Konaté ha messo in pausa le offerte saudite.

Le potenti sirene della Saudi Pro League, da tempo pronte a ricoprire d’oro il difensore con proposte salariali faraoniche e fuori mercato, sono state momentaneamente ma fermamente silenziate. La priorità assoluta dell’atleta si chiama esclusivamente Real Madrid, a conferma del suo irriducibile desiderio di continuare a competere ai massimi livelli nella prestigiosa Champions League, rifiutando un prematuro esilio dorato in Medio Oriente pur di lottare per la storia del calcio europeo.