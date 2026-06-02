Calciomercato Napoli: in arrivo il riscatto di Alisson Santos, per la porta occhi su Kovar

Calciomercato Napoli: Alisson Santos verrà riscattato, per la porta piace Kovar. Novità importanti per le mosse azzurre verso l’estate

Il calciomercato del Napoli inizia a prendere forma con mosse decisive e mirate per rinforzare la rosa in vista della prossima annata. La dirigenza partenopea è già al lavoro per sistemare alcune situazioni pendenti e per individuare i giusti profili, concentrandosi in particolare sulle dinamiche legate all’attacco e alla difesa dei pali. Le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio confermano un’importante accelerata su due fronti caldissimi.

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Il colpo Alisson Santos: le cifre del riscatto a titolo definitivo

Nei prossimi giorni è atteso un annuncio fondamentale per i tifosi azzurri: il riscatto di Alisson Santos. Il giocatore, sbarcato all’ombra del Vesuvio durante il mercato invernale, ha convinto tutto l’ambiente a suon di ottime prestazioni. La società porterà a termine un’operazione da 20 milioni di euro. Entrando nel dettaglio economico, il club verserà 16,5 milioni per il riscatto, che andranno a sommarsi ai 3,5 milioni già versati per il prestito.

Un investimento oneroso ma giustificato per quello che a gennaio si è rivelato essere un vero colpo di mercato: l’attaccante ha infatti messo a referto 4 gol in 15 presenze totali tra campionato e Coppa Italia, dimostrando un feeling immediato con il calcio italiano.

La questione portiere: Matej Kovar nel mirino

Parallelamente all’attacco, il Napoli ragiona con grande attenzione anche sul ruolo di estremo difensore. In vista della prossima stagione, nei pensieri del club azzurro si fa sempre più insistente l’idea che porta a Matej Kovar. Si tratta di un promettente portiere classe 2000, che sta militando nel PSV Eindhoven con la formula del prestito con obbligo condizionato dal Bayer Leverkusen.

L’estremo difensore ceco veste ufficialmente la maglia del Leverkusen dal 2023, anno in cui si è trasferito in Germania salutando definitivamente il Manchester United. Negli ultimi tre anni, Kovar ha maturato un’ottima esperienza, vivendo ben due prestiti in Olanda al PSV. Con il club tedesco proprietario del cartellino è legato da un contratto in scadenza al 30 giugno 2027.

Il nodo in uscita: l’intreccio con Milinković-Savić

Tuttavia, l’approdo del talento ceco in Campania è vincolato alle strategie in uscita. L’affondo decisivo per il nome del portiere, infatti, è legato alla partenza di Vanja Milinković-Savić. Solo un eventuale addio dell’attuale estremo difensore libererebbe il posto e le risorse necessarie per permettere al Napoli di chiudere la trattativa e consegnare le chiavi della porta al giovane Kovar.