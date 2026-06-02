Pietro Accardi in pole position per diventare il nuovo direttore sportivo del Cagliari: svolta dopo l’addio di Angelozzi! Ultimissime novità

Pietro Accardi è il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo del Cagliari: le novità dopo la dirigenza dei rossoblù

Il calciomercato del Cagliari si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione dietro le scrivanie, inaugurando un nuovo e ambizioso ciclo tecnico. La società sarda è in procinto di voltare definitivamente pagina, salutando l’attuale direttore sportivo Guido Angelozzi: si attende ormai soltanto la nota ufficiale del club per sancire l’inevitabile separazione. Nel frattempo, il presidente Tommaso Giulini ha già avviato le grandi manovre per strutturare la dirigenza del futuro. In cima alla lista dei desideri spicca il nome di Pietro Accardi, che nelle ultime ore ha conquistato un netto vantaggio sulla concorrenza.

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La svolta per la compagine isolana

L’indiscrezione, rilanciata dal giornalista Alfredo Pedullà, delinea un cambio di rotta radicale per le strategie della formazione sarda. Scegliere il manager palermitano significherebbe infatti affidarsi a un professionista giovane, moderno e fortemente motivato. Un operatore di mercato appartenente a questa nuova generazione è capace di introdurre metodologie lavorative fresche e aggiornate, garantendo una visione all’avanguardia per quanto riguarda l’esplorazione e la ricerca di talenti oltre confine, assicurando inoltre un dialogo costante, empatico e diretto con i tesserati.

Sostenibilità e visione: l’impatto sul sodalizio rossoblù

L’approdo del dirigente siciliano regalerebbe all’ambiente una fondamentale dose di entusiasmo, unita a un sano e necessario pragmatismo gestionale. L’ex difensore saprebbe imprimere una chiara e definita impronta strategica alle future sessioni di trattative. Il suo modus operandi si basa storicamente sulla sostenibilità finanziaria, sulla scoperta e valorizzazione di prospetti emergenti e sulla realizzazione di plusvalenze vitali per dare ossigeno al bilancio aziendale. La sua incrollabile determinazione si incastrerebbe alla perfezione con le altissime aspettative di una piazza calda, passionale ed esigente come quella del capoluogo sardo.

La grande occasione di riscatto dopo Genova

Per l’ex uomo mercato blucerchiato, questa chiamata rappresenterebbe un’occasione d’oro e imperdibile per il definitivo rilancio personale ad altissimi livelli. Il suo passato più recente è infatti intimamente segnato dalla turbolenta e complessa parentesi vissuta alla Sampdoria. Un’avventura intensa e ricca di pressioni, maturata all’interno di un contesto dirigenziale estremamente delicato e culminata con il brusco esonero incassato nel gennaio 2025 a causa di una prolungata flessione nei risultati sportivi. Proprio alla luce di quella cocente delusione, l’opportunità di sbarcare sull’isola offrirebbe all’esperto professionista la ribalta ideale per prendersi una meritata rivincita professionale, dimostrando nuovamente tutto il proprio inestimabile valore manageriale nel palcoscenico della massima serie calcistica.