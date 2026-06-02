Sir Kenny Dalglish in cura per un cancro: l’annuncio dopo un errore sui social e il comunicato del Liverpool

Sir Kenny Dalglish in cura per un cancro: l’annuncio della leggenda del Liverpool dopo un errore sui social. Il comunicato dei Reds

Il mondo del calcio britannico e internazionale si stringe attorno a una delle sue figure più iconiche. Sir Kenny Dalglish, autentica e indiscussa leggenda del Liverpool, ha confermato pubblicamente di essere attualmente in cura per affrontare un cancro. La rivelazione, tuttavia, non è arrivata attraverso i canali istituzionali in prima battuta, ma è stata la diretta conseguenza di un errore commesso dallo stesso ex attaccante e allenatore scozzese sui propri profili social. Questo imprevisto tecnologico lo ha costretto a dover affrontare apertamente e rendere di dominio pubblico una delicata situazione clinica che avrebbe preferito mantenere strettamente privata e lontana dai riflettori mediatici.

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L’errore tecnologico e la conferma ufficiale del campione

Per chiarire le indiscrezioni e tranquillizzare i milioni di tifosi sparsi per il mondo, è stato diffuso un comunicato ufficiale. Nel testo, Dalglish ha spiegato l’accaduto senza rinunciare alla sua consueta e sottile ironia, cogliendo l’occasione per fare il punto sulle proprie condizioni di salute. Le sue dichiarazioni sono state inequivocabili: “Come ha indicato il mio involontario post sui social media, sono attualmente in cura per un cancro“. Subito dopo, ha voluto sdrammatizzare il proprio rapporto con i moderni dispositivi digitali per dare buone notizie sull’andamento delle terapie: “A differenza dell’uso che faccio del cellulare, le cure stanno procedendo bene. Idealmente, questa situazione sarebbe dovuta rimanere privata perché è così che dovrebbe essere, ma le mie inutili capacità tecnologiche mi hanno forzato la mano”.

L’appello per la riservatezza e il ringraziamento ai medici

Nel proseguire il suo toccante messaggio, l’icona storica dei Reds ha voluto porre un forte accento sul legittimo desiderio di riservatezza, rivolgendo contestualmente un pensiero di sincera gratitudine all’équipe clinica che lo sta assistendo in questo percorso. Il campione ha infatti precisato: “Ovviamente non era mia intenzione rendere pubblica la questione, quindi apprezzerei se venisse rispettata la privacy mia e della mia famiglia“. A questo appello ha poi aggiunto un doveroso elogio ai professionisti del settore sanitario: “Come sempre, un ringraziamento al meraviglioso staff medico che ha dimostrato una cura e una discrezione incredibili, non solo per me ma per moltissime, moltissime altre persone. Fanno onore a loro stessi”.

Il sostegno incrollabile del Liverpool FC

A margine delle parole rilasciate da Dalglish, la società del Liverpool non ha esitato a far sentire la propria totale vicinanza istituzionale e affettiva, unendosi con grande forza alla richiesta per tutelare l’ex tecnico in un frangente così delicato. La nota a chiusura del comunicato ufficiale ribadisce il profondo legame tra la squadra e la sua bandiera: “Il supporto, i migliori auguri e l’amore di tutti al Liverpool FC sono e continueranno a essere per Sir Kenny e la sua famiglia“. A ulteriore protezione della tranquillità del proprio beniamino, la dirigenza ha diramato una direttiva finale per i media e i tifosi: “Il club desidera inoltre sottolineare la sua richiesta di privacy per il futuro”.