Calciomercato Genoa: rinnovo per Bijlow, fari puntati sul riscatto di Baldanzi dalla Roma. Cosa sta succedendo

Calciomercato Genoa: rinnovo per Bijlow, si lavora per riscattare Baldanzi dalla Roma. Cosa sta accadendo davvero

Il calciomercato del Genoa inizia a delineare i propri contorni in vista della prossima stagione di Serie A. La società ha infatti sciolto le riserve sul futuro di Justin Bijlow, blindando il portiere attraverso un importante rinnovo contrattuale. Nel frattempo, i vertici dirigenziali sono concentrati anche sul reparto offensivo, dove l’obiettivo prioritario resta quello di trovare una rapida intesa con la Roma per assicurarsi a titolo definitivo le prestazioni di Tommaso Baldanzi. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

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La porta è blindata: prolungamento per l’olandese

Il futuro dell’estremo difensore continuerà a tingersi saldamente dei colori del Grifone. La dirigenza ligure ha deciso di esercitare l’opzione formale per il prolungamento dell’accordo lavorativo dell’atleta classe 1998, estendendo la sua permanenza nel capoluogo fino al 30 giugno 2027. Sbarcato all’ombra della Lanterna nel mese di gennaio, proveniente dalle fila del Feyenoord, il guardiano dei pali si è subito rivelato una pedina di inestimabile valore per gli equilibri della retroguardia. Nel corso di questa avventura nella massima divisione, il numero uno ha collezionato 16 gettoni, riuscendo a mantenere la propria rete inviolata (clean sheet) in ben 5 occasioni. Un impatto clamoroso che ha convinto tutti ai vertici del club.

Trattative calde sull’asse ligure-capitolino

Le attenzioni del management non si limitano però esclusivamente alla protezione della retroguardia. Si lavora a ritmi serrati per garantire la permanenza del giovane talento toscano. La speranza è quella di limare i dettagli economici e trovare la quadratura del cerchio con i dirigenti della formazione giallorossa. I dialoghi sono costanti, ma è bene precisare che questa operazione sarà totalmente slegata dalla situazione di Venturino: la squadra avversaria ha infatti comunicato la ferma decisione di non esercitare il diritto di riscatto per quest’ultimo.