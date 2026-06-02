Addio all’Inter, c’è la fumata bianca per Dumfries al Real Madrid: accordo totale e clausola pagata. Ecco quando arriverà la firma

Denzel Dumfries è virtualmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Come riportato in esclusiva dal giornalista Fabrizio Romano, il terzino olandese ha raggiunto un accordo totale con il club spagnolo. Il Real verserà 20 milioni di euro nelle casse dell’Inter per la clausola rescissoria, permettendo così la chiusura dell’operazione.

Il contratto di Dumfries con il Real Madrid è già pronto, ma le firme ufficiali saranno apposte dopo le elezioni presidenziali del club, con Florentino Pérez pronto a consolidare il doppio colpo: Dumfries e Konaté, a completamento della strategia tecnica insieme all’allenatore José Mourinho.

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L’arrivo di Dumfries rappresenta un rinforzo importante sulla fascia destra per il Real Madrid, garantendo esperienza, fisicità e capacità di spinta offensiva. L’olandese, dopo un biennio all’Inter, approda così in uno dei club più prestigiosi d’Europa, pronto a competere sia in Liga sia nelle competizioni continentali.

L’operazione segna un passaggio chiave del mercato estivo europeo, con il Real Madrid che chiude in anticipo una trattativa di alto profilo e rafforza la rosa in vista della nuova stagione.