Probabili formazioni Lussemburgo Italia, Baldini sorprende: Inacio verso la panchina. Queste le idee del ct ad interim per l’amichevole di domani

Silvio Baldini è stato scelto come commissario tecnico ad interim dell’Italia, dopo le dimissioni di Rino Gattuso, e guiderà gli Azzurri nelle due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Gli incontri, in programma prima dell’inizio dei Mondiali dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico, rappresentano dei test importanti, anche se l’Italia non parteciperà alla competizione dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia, che ha sancito la terza esclusione consecutiva dai Mondiali.

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Per inviare un segnale chiaro al mondo del calcio, Baldini ha deciso di convocare una rosa composta in gran parte da giovani talenti, molti dei quali militano all’estero. Gli unici “senior” presenti nel gruppo sono Gigio Donnarumma, capitano della squadra, e Pio Esposito, già inserito nelle rotazioni azzurre. L’obiettivo del ct è dare spazio ai giovani e valutare nuovi elementi in vista dei prossimi impegni internazionali.

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Tra i profili più attesi figura Samuele Inacio, classe 2008, attaccante del Borussia Dortmund e considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, Inacio si è trasferito in Germania nell’estate 2024, in un passaggio che ha creato tensioni tra i due club. Nella stagione in corso ha esordito in Bundesliga, segnando anche il suo primo gol tra i professionisti. L’esordio con la maglia dell’Italia è imminente, ma per la gara contro il Lussemburgo il giovane attaccante dovrebbe partire dalla panchina, con il tridente composto da Fini-Pio Esposito-Koleosho favorito per l’avvio dal primo minuto.

Come anticipato, molte novità caratterizzano sia la rosa che il modulo di gioco. Baldini lancerà numerosi ragazzi alla loro prima presenza in azzurro, testando il loro inserimento in un contesto internazionale. La squadra scenderà in campo con il classico 4-3-3, alternando giocatori esperti e giovani pronti a farsi notare.

Le probabili formazioni per l’amichevole di mercoledì 3 giugno alle 20.45:

LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari. Ct: Strasser.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Baldini.

Con questa scelta, la Federcalcio italiana punta a valorizzare il vivaio e dare continuità alla costruzione di un gruppo giovane, pronto a rappresentare l’Italia nelle prossime sfide internazionali.