Dybala Roma, l’offerta giallorossa per convincere la Joya

La Roma vuole fare sul serio per Dybala, ma deve fare i conti con la richiesta della Joya e le attenzioni dell’Inter sull’argentino

La Roma vuole fare sul serio per Dybala. L’argentino sarebbe un grande colpo per il mercato giallorosso e così la società ha studiato un’offerta per la Joya.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe proposto a Dybala 5 milioni a salire più bonus, ma le richieste sono di 7 per l’argentino. La Roma ci prova, nonostante ci sia di mezzo anche l’Inter.