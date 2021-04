Dybala: «Stagione negativa. Messi alla Juventus? Ne hanno parlato»

Paulo Dybala ha parlato in diretta Twitch con lo streamer Ibai Llanos: le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus

MESSI – «Io credo che per la sua carriera sarà una cosa unica restare nel Barcellona, a prescindere che vada Aguero o meno».

MESSI ALLA JUVE – «Ne hanno parlato un po’ in Italia ma si sapeva che sarebbe stata una cosa difficilissima. Io, lui e Cristiano? Io ho avuto molta fortuna in questi anni ma con Cristiano stiamo sfidandoci per arrivare a 100 gol: a me manca un gol e a lui 3».

PRESSIONE ALLA JUVE – «La pressione c’è sempre, non conta l’età. Credo che la cosa più importante è essere forte mentalmente e questo non te lo insegnano. Questo fa la differenza tra un buon giocatore ed una stella. Avevo pressione a Cordoba e ce l’ho alla Juve».

STAGIONE – «Abbiamo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, abbiamo vinto un trofeo contro il Napoli. Ovviamente è un anno negativo perché manca lo Scudetto e lo vince l’Inter, mentre noi siamo abituati sempre a vincere. Un anno differente, abbiamo cambiato tanto, l’allenatore, tanti calciatori. Speriamo il prossimo anno di fare meglio, impariamo dai nostri errori».