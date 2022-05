Dybala Tottenham, svolta nel futuro? Gli Spurs tornano alla carica

Dybala Tottenham: gli Spurs tornano con decisione sulle tracce dell’attaccante argentino, pronto a lasciare la Juve

Secondo quanto riferito dal giornalista di ESPN Christian Martin, il Tottenham avrebbe scelto Paulo Dybala per rinforzare l’attacco di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Fabio Paratici al lavoro per convincere l’attaccante a trasferirsi a Londra.

Dybala lascerà la Juve a parametro zero in estate: oltre agli Spurs, anche Inter, Roma, Atletico Madrid e Arsenal monitorano la situazione.