Dybala: Zhang insiste, ma solo in caso di taglio di stipendio

Inter: Zhang da l’ok all’affare Dybala, ma con una importante clausola: l’argentino dovrà tagliarsi l’ingaggio

L’Inter continua a sognare il colpo Paulo Dybala in vista della prossima stagione. L’argentino, che lascerà la Juventus a parametro zero, è ormai da tempo nel mirino dei nerazzurri.

Come riportato da Tuttosport, per fare in modo che l’operazione vada in porto Suning ha bisogno di cedere e fare cassa (il candidato per far posto alla Joya è Lautaro Martinez). Non solo: anche lo stesso Dybala sarà costretto a rinunciare a qualcosa dal punto di vista dello stipendio se vorrà ripartire con i colori nerazzurri addosso.