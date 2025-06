Dzeko vicino al Bologna? Il grande colpo si avvicina per la squadra rossoblu. Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Dzeko vicino al Bologna? Ecco le ultime indiscrezioni su quella che sarà la trattativa tra rossoblu e l’ex attaccante dell’Inter

Il calciomercato Bologna ha deciso di fare sul serio per Edin Dzeko. Se all’inizio l’ipotesi di un suo ritorno in Italia sembrava essere nata da un’iniziativa del suo entourage, adesso è il club rossoblù a muoversi attivamente per provare a portare il centravanti bosniaco sotto le Due Torri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, il responsabile dell’area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, si è recato personalmente a Zenica per assistere alla partita tra Bosnia e San Marino, decisa proprio da una rete dell’ex attaccante di Roma e Inter.

La trasferta in Bosnia rappresenta un chiaro segnale: il Bologna sta valutando concretamente l’ingaggio dell’attaccante, che potrebbe diventare un rinforzo di esperienza e qualità per affrontare al meglio la prossima stagione, anche in vista degli impegni europei. L’idea iniziale della dirigenza felsinea era quella di puntare su un profilo giovane, come Pio Esposito, ma l’evolversi della situazione ha aperto la porta a un’opzione più esperta. E chi meglio di Dzeko, uno dei bomber più prolifici passati per la Serie A negli ultimi anni?

Il classe 1986 ha appena concluso una stagione positiva in Turchia con il Fenerbahçe, totalizzando 35 presenze e 14 reti in campionato, a cui ha aggiunto altri 4 gol in Europa League. Numeri che confermano come l’attaccante bosniaco sia ancora in grado di fare la differenza ad alti livelli.

Durante il viaggio a Zenica, Sartori avrebbe avuto un contatto diretto con Dzeko, per sondare la disponibilità del giocatore e valutare la fattibilità dell’operazione. L’interesse del Bologna è quindi reale e concreto: l’eventuale arrivo di Dzeko potrebbe rappresentare il colpo di mercato giusto per affiancare a Castro e Dallinga un attaccante di grande esperienza internazionale, capace di alzare il livello tecnico e mentale della squadra.