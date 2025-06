Dzeko Bologna, rossoblu pronti al grande colpo? La situazione intorno alla trattativa di mercato - Calcio News 24

Dzeko Bologna, rossoblu pronti al grandissimo colpo in attacco considerando l’addio alla Turchia del 40enne attaccante bosniaco

Edin Dzeko chiude la sua avventura al Fenerbahçe ma non appende ancora gli scarpini al chiodo. A 39 anni (ne compirà 40 il prossimo marzo), l’attaccante bosniaco non pensa al ritiro, anzi è pronto a rimettersi in gioco in un nuovo progetto ambizioso. Dopo le esperienze in Serie A con Roma e Inter, il campionato italiano potrebbe accoglierlo di nuovo: tra i club interessati c’è il Como, che ha effettuato un primo sondaggio, ma a muoversi in modo più concreto è il Bologna.

La società rossoblù, dopo la storica qualificazione alla Champions League, è alla ricerca di profili di esperienza e personalità per affrontare al meglio la prossima stagione europea. In questo contesto, Dzeko rappresenta il profilo ideale: carisma, leadership e una carriera ricca di gol e successi. Il Bologna sta valutando seriamente l’opportunità di portarlo sotto le Due Torri, consapevole di quanto possa dare dentro e fuori dal campo, anche in ottica spogliatoio.

Dzeko, dal canto suo, ha salutato con affetto il Fenerbahçe al termine del contratto biennale. Sui suoi canali social ha condiviso un messaggio sentito: “È il momento di dire addio. Ringrazio i compagni, lo staff e i tifosi per avermi fatto sentire parte di una famiglia. Anche se non abbiamo vinto i trofei che sognavamo, sono orgoglioso di aver indossato questa maglia storica. Ogni giorno ho dato tutto me stesso”.

Anche il club turco ha voluto omaggiare il bosniaco con parole cariche di riconoscenza: “Alcuni giocatori segnano gol. Alcuni indossano la fascia. Dzeko ha fatto entrambe le cose. Ha guidato con l’esempio. Grazie Edin, sarai sempre nei nostri cuori”.

I numeri confermano l’importanza di Dzeko al Fenerbahçe: in due stagioni ha giocato 53 partite solo nell’ultima annata (più di chiunque altro in Turchia, a pari con Tadic) e ha segnato 21 gol, superando per il secondo anno consecutivo quota 20 reti stagionali. Un rendimento costante che, nonostante l’età, dimostra la sua attualità nel calcio di alto livello.

Ora il futuro potrebbe essere ancora in Italia, dove Dzeko è già amatissimo. E con il Bologna pronto a fare sul serio, l’idea di vederlo protagonista in Champions League con la maglia rossoblù non è affatto un’utopia.