Inter, Dzeko: «Napoli? Possiamo solo accelerare. Io con Lukaku posso giocare, vi spiego perché»

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport della stagione e dello Scudetto. Le sue dichiarazioni:

LUKAKU– «I grandi giocatori possono sempre giocare insieme. Non vedo il minimo problema a stare in attacco con Romelu, ma anche con tutti gli altri compagni. In partita trovi sempre il modo di incastrarti, non ci sono limiti in partenza. Poi in carriera ho spesso giocato con centravanti delle mie stesse “dimensioni”: al Wolfsburg ho fatto benissimo con Grafite, al City c’erano Negredo e Balotelli. E alla Roma giocavo con Schick. Quindi…».

NAPOLI- «Bisogna dare merito a loro se hanno accumulato questo distacco. L’unica cosa che possiamo fare adesso, ripeto, è accelerare, perché si può sempre recuperare».

