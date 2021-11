Dzeko Milan, il bosniaco poteva essere rossonero: era tutto fatto. Il retroscena

Domenica sera Edin Dzeko guiderà l’attacco dell’Inter contro il Milan, ma in passato il bosniaco era a un passo dal diventare rossonero

Edin Dzeko sta dimostrando il motivo per cui l’Inter l’avesse così voluto anche negli anni precedenti ma c’è un retroscena che riguarda il bosniaco e il Milan.

Come riporta La Gazzetta dello Sport bisogna riavvolgere il nastro e tornare all’estate 2009, periodo in cui Dzeko fu davvero a un passo dal Milan. O forse qualcosa in più, visto che tra giocatore e club si era andati molto oltre il normale ammiccamento e pure oltre le strette di mano: in sostanza, i documenti erano già pronti, Dzeko e il Milan si erano promessi in matrimonio con tanto di firma sul nuovo contratto, ma le nozze saltarono per il passo indietro improvviso del Wolfsburg, che fece saltare tutto dopo aver conquistato a sorpresa il titolo di campione di Germania.

