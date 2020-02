Dzemaili rivela: «Nessun segnale dal Bologna per il rinnovo»

L’ex centrocampista del Bologna Dzemaili ha commentato il trasferimento allo Shenzen FC di Donadoni

Blerim Dzemaili ha parlato del suo addio al Bologna per trasferirsi allo Shenzen FC allenato da Roberto Donadoni: «Avevo il contratto in scadenza e non ho ricevuto alcun segnale. Così ho accettato questa nuova sfida, ritrovando un tecnico come Donadoni che ha stima in me, firmando un contratto di due anni.

«Ultimo contratto della carriera? Non lo so, vediamo», ha dichiarato il centrocampista svizzero a La Repubblica.