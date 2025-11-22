E' la formula giusta, Tare fa il blitz e i tifosi impazziscono - Calcio News 24

Un nome di mercato accende i tifosi rossoneri, Tare ha la formula giusta e prepara il blitz, il calciatore arriva già a gennaio.

Il Milan con Massimiliano Allegri torna una squadra solida. I rossoneri hanno ritrovato equilibrio e continuità. L’obiettivo é stato chiaro fin dall’inizio: tornare subito grandi. La qualificazione in Champions League è l’obiettivo minimo che si sono fissati a Milano.

Con i rossoneri tornati ai vertici del calcio che conta, i tifosi iniziano a sognare come è giusto che sia. C’è chi pensa che il Milan possa andare oltre alla qualificazione in Champions League. La squadra c’é ed Allegri in panchina sembra aver trovato la quadra giusta.

La stessa dirigenza, evidentemente, pensa che questo Milan possa pensare in grande, Tare, infatti, continua a muoversi sul mercato per rendere la rosa completa e competitiva. L’affare fiutato oggi è di quelli che potrebbero cambiare il volto della stagione di una squadra.

Tare lo porta a Milano: la formula è quella giusta

Certo la strada è lunga, ci sono tante partite ma, oggi, la classifica parla chiaro. Il Milan ha gli stessi punti del Napoli campione d’Italia ed è a meno due dalla vetta. Il derby contro l’Inter, in questa ottica, potrerbbe dire molto.

Kim Min-jae al Milan, ci pensa Tare (Foto IG @kimminjaetv – calcionews24.com)

Il calciatore entrato nel mirino dei rossoneri, con Tare che prepara il blitz, potrebbe arrivare già a gennaio. Nel caso il Milan si trovasse ancora in questa posizione di classifica la partita sarrebbe tutt’altro che chiuso. Oltre alla Champions si potrebbe guardare anche più lontano.

Il calciatore in questione, del resto, è Kim Min-jae, difensore roccioso, uno degli artefici dello scudetto del Napoli di Spalletti. Attualmente il coreano si trova in Germania al Bayern di Monaco ma la sua posizione, a 29 anni, non è più considerata intoccabile.

Tare lo sa bene ed ha individuato una formula di prestito con diritto o, addirittura, obbligo di riscatto. In questo modo il calciatore arriverebbe già a gennaio e lì tutte le big sarebbero avvisate. Allegri in panchina, Maignan in porta e Kim a completare il reparto difensivo, metterebbero la Serie A dinanzi ad un Milan capace di dare del filo da torcere a chiunque.

I tifosi sperano nel colpaccio convinti di poter rivedere, come sta accadendo in queste prime giornate, un Milan in grado di giocarsela con chiunque. Kim Min-jae sarebbe davvero il calciatore in grado di cambiare il volto di una qualsiasi squadra ed a Milano con Allegri che ha dovuto rispolverare e dare continuità proprio al reparto difensivo, il 29enne arriverebbe come una manna dal cielo.