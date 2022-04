Si è spento a 79 anni Emiliano Mascetti, storica bandiera dell’Hellas Verona e d.s. dei gialloblù nello scudetto vinto nel 1985

Lutto nel mondo del calcio. All’età di 79, dopo una lunga battaglia contro una malattia, è morto Emiliano Mascetti storica bandiera dell’Hellas Verona. Per lui 11 stagioni in gialloblù, centrando anche il record di reti segnate in Serie A (35), superato solo da Luca Toni nel 2015.

Fu anche il direttore sportivo del club scaligero quando la squadra conquistò lo scudetto nel 1985. Ha giocato anche nel Pisa e al Torino, oltre che a lavorare poi con Roma e Atalanta.