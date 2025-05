De Roon-Ederson, il "formaggio" sulla polenta atalantina a centrocampo (ma occhio al futuro tra età e mercato) - Calcio News 24

De Roon-Ederson: un centrocampo di spessore, ma non eterno. Reparto che l’Atalanta dovrà valutare (e potenziare) in vista del prossimo anno

L’Atalanta di Gasperini è come una polenta Taragna. C’è la farina (attacco), il burro per risaltare il composto (le fasce che servono i palloni) e il classico duo sale-acqua (le parate di Carnesecchi e la seconda miglior difesa). Tutto molto buono, ma dall’altra parte sarebbe poco oggettivo non sottolineare sia il Formai de Mut che l’ottimo Branzi, e seppur in cucina si utilizzi o l’uno o l’altro, nel complesso Atalanta stanno insieme a centrocampo portando il nome di Marten De Roon e José Ederson: coloro che portano maggior gusto al piatto atalantino.

L’olandese e il brasiliano compongono una mediana competitiva, e nella storia dell’Atalanta un reparto che ha raggiunto la consacrazione: Marten è come il vino (più invecchia e più diventa buono) e la totalità di Ederson ha onorato e addirittura superato quello che aveva fatto Freuler.

146 palloni rubati, 77 azioni intercettate, 296 duelli vinti, 9 goal, 6 assist e 7817 minuti totali dove entrambi sono i giocatori più utilizzati della rosa. Tuttavia c’è il cosiddetto “rovescio della medaglia” o in termini più oggettivi: prepararsi ad una situazione dove il centrocampo ha bisogno non solo di continuare a crescere, ma anche di riadattarsi a fronte di cambiamenti (quasi) inevitabili.

Ederson è corteggiato da molte big e la permanenza a Bergamo è condizionata anche da 70 milioni di motivi (fronte Premier) e dall’altra “Ufo Robot” ha pur sempre 34 anni, ma per quanto l’età arrivi fino ad un certo punto e sarà lo stesso Marten a dimostrarlo (Doni nonostante i 38 anni giocava ancora ad alti livelli), occorre fare qualche ragionamento in vista dei prossimi 5 anni atalantini.

Chiaro che ci sono anche Pasalic e Brescianini a dare una mano, ma uno degli obiettivi dell’Atalanta sarà quello potenziare il centrocampo per la prossima stagione (anche gradualmente), trovandosi pronta a tutto: che sia Branzi, Formai de Mut o una possibile Valtellina Casera DOP, la taragna atalantina in mezzo al campo deve essere sempre buona.