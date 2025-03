Casoncelli (Atalanta) senza la pancetta (Ederson). Come si adeguerà la Dea a centrocampo contro la Fiorentina?Casoncelli (Atalanta) senza la pancetta (Ederson). Come si adeguerà la Dea a centrocampo contro la Fiorentina?

Ederson squalificato per Firenze: assenza tanto pesante quanto evitabile. Quali sono le soluzioni dell’Atalanta per compensare il brasiliano?

E’ possibile mangiare i casoncelli senza pancetta? No per una questione patriottica bergamasca (altrimenti sarebbero quelli bresciani), ma dall’altra parte se essa non c’è ci si può riadattare in vari modi: chiedere al vicino, andare al supermercato prima che chiuda o arrangiarsi con quello che si ha per avvicinarsi a quel sapore. Stessa cosa con il calcio seppur certe squalifiche siano pesanti.

La “pancetta” che manca all’Atalanta per la trasferta di Firenze porta il nome di José Ederson: assenza tanto pesante quanto evitabile, perché se da una parte l’arbitro contro l’Inter ha fatto discutere, dall’altra al brasiliano è mancata la cosiddetta furbizia nonostante l’adrenalina in poste in palio importanti prenda il sopravvento.

Fino ad ora Ederson non aveva saltato neanche una partita di campionato (l’ultima assenza per squalifica fu contro il Genoa al Ferraris l’anno scorso) e in Champions League è stato out solo contro lo Young Boys seppur la squadra abbia dominato per 1-6. Tuttavia la completezza, la perfezione e l’importanza del numero 13 a centrocampo sottolineano la pesantezza di questa squalifica, e la domanda sorge spontanea: chi sostituirà il brasiliano all’Artemio Franchi?

A primo impatto il sostituto ideale dovrebbe essere Mario Pasalic, molto più mediano rispetto al passato: tendente a recuperare molti palloni a centrocampo e di conseguenza ripartire (nonostante il ritmo alterno). Sulemana sta ritornando dopo l’infortunio, ma è molto indietro nelle gerarchie; da considerare anche la presenze di un Brescianini in crescita e che ritornerebbe nel suo ruolo originale dove darebbe una grande mano in entrambe le fasi. Ultima soluzione arretrare Samardzic attribuendogli il ruolo di trainante come faceva ai tempi dell’Udinese.

Contro la Fiorentina serve vincere per continuare a sperare nello Scudetto, e l’imprevisto in mediana sarà una grande prova del nove: difficile, ma non impossibile considerando che l’Atalanta ha i giocatori per potersi riadattare nella maniera migliore possibile.