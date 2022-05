L’Eintracht vince l’Europa League: decisivo l’errore di Ramsey dal dischetto per i Rangers

Eintracht Rangers, i tedeschi vincono un trofeo internazionale dopo 42 anni dall’ultima volta: Borré realizza il rigore decisivo

L’Eintracht vince dopo 42 anni un trofeo internazionale e lo fa battendo in finale di Europa League i Rangers. Dopo l’equilibrio dei 120′: prima il gol di Aribo e poi il pari di Borrè, si è dovuti arrivare ai calci di rigore per decretare il vincitore.

Per i Rangers errore decisivo dal dischetto di Aaron Ramsey, entrato proprio nel finale per essere tra i cinque rigoristi. Errore che pesa sul finale visto che poi ancora Borrè si incarica di tirare e segnare la rete della vittoria per il tripudio dei sostenitori tedeschi.