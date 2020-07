Elena Linari è del Bordeaux: «Non vedo l’ora di iniziare»

View this post on Instagram

🇫🇷 Je suis très fier et heureuse de vous annoncer le début d’une nouvelle et importante étape de ma carriere avec le @fcgbwomen j’ai hâte de commencer #allezbordeaux ⚪️🔵 🇮🇹 Sono felice e orgogliosa di annunciarvi l’inizio di una nuova ed importante tappa della mia carriera con il @fcgbwomen non vedo l’ora di iniziare! 🇬🇧 I am really happy and proud to announce the beginning of a new and important stage of my career with the @fcgbwomen I can't wait to start!