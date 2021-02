Elezioni Presidente FIGC, oggi il voto: Gravina in vantaggio su Sibilia

Oggi si vota per eleggere il presidente della FIGC: Gabriele Gravina è in vantaggio su Cosimo Sibilia. Le ultime sulle elezioni

Il grande giorno delle elezioni per il Presidente della FIGC è arrivato: oggi a Roma si terrà il voto che decreterà il numero uno del calcio italiano. Sfida tra Gabriele Gravina che cerca la riconferma e Cosimo Sibilia, già presidente della LND.

Come riportano i quotidiani sportivi, Gravina sarebbe in grande vantaggio contando sulle preferenze di Lega Serie A, Serie B e Lega Pro, AIC e AIAC, Sibilia della LND ma non per intero. Da svelare ancora le intenzioni dell’AIA, con il neo presidente Trentalange.