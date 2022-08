Elkann punge Allegri e i giocatori: «Dimostrate di essere la Juve»

L’Amministratore Delegato di EXOR John Elkann ha parlato durante la giornata in famiglia della Juve a Villar Perosa

John Elkann ha parlato alla squadra poco prima della sfida di Villar Perosa: ecco le sue parole di stimolo ad Allegri e ai giocatori:

ELKANN – «La cosa più importante è conoscere il passato. Solo se uno conosce il passato è in grado di costruire il futuro vivendo il presente al massimo. C’è una grande responsabilità, con il mister, il capitano e tutti voi, di vivere quest’anno in maniera importante. È un anno speciale per il campionato: dovete attaccare subito i primi tre mesi, poi riprendere dopo i mondiali. Questo deve essere l’anno in cui voi dimostrate di essere la Juventus. La Juve ha una storia importante ed è per questo che oggi noi siamo qui. Questo è un momento di raccoglimento per ricordare il passato, chi lo ha costruito, e forti di questo vivere un momento di grande festa. Chi di voi non è mai stato a Villar Perosa vedrà quanta passione c’è. Questo è da apprezzare perché voi avete la responsabilità di mantenere questa passione viva».